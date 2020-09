Celyad va tester le CYAD-101 en combinaison avec le Keytruda de Merck

La biotech de Mont-Saint-Guibert a conclu un accord de collaboration d’essai clinique avec une filiale de MSD (la dénomination commerciale de Merck & Co en-dehors des USA). En vertu de celui-ci, Celyad Oncology conduira un essai clinique de phase 1b (appelé KEYNOTE-B79) qui évaluera le CYAD-101 après un traitement FOLFIRI avec le Keytruda auprès de patients atteints d'un cancer colorectal métastatique réfractaire et présentant une stabilité microsatellitaire ou une maladie à capacité de réparation inadéquate.

Un traitement allogénique

Le CYAD-101 est un traitement CAR-T allogénique (dérivé d’un donneur) expérimental ne faisant pas appel à l’édition du génome. Les techniques d’édition de génome visent à modifier l’information génétique des cellules de façon ciblée, afin d’empêcher la maladie du greffon contre l’hôte (rejet). Mais ce sont des techniques complexes et qui nécessitent plusieurs étapes de validation.

Merck est actuellement leader mondial en immuno-oncologie avec le Keytruda, devenu ces dernières années le traitement de référence dans ce domaine. "Nous sommes extrêmement heureux d'entamer cette collaboration clinique avec MSD, car nous pensons que les mécanismes d'action de CYAD-101 et de Keytruda sont hautement complémentaires et pourraient apporter un bénéfice clinique significatif aux patients atteints de cancer colorectal métastatique avancé, en particulier à ceux présentant une stabilité microsatellitaire pour lesquels il existe un haut besoin médical encore non pourvu", a déclaré dans le communiqué Filippo Petti, CEO de Celyad Oncology.