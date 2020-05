Cerhum reconstitue de l'os en céramique

La technique développée par la start-up biotech liégeoise a permis de reconstituer la mâchoire d’une patiente atteinte d’une tumeur. Une première mondiale qui ouvre les perspectives commerciales et une levée de fonds.

Le 25 mars dernier, le service de chirurgie maxillo-faciale de Saint-Luc a réussi une première mondiale en greffant sur une patiente un implant osseux imprimé en 3D. Six semaines après l’intervention, le greffon artificiel qui remplace un morceau de mâchoire en raison d’une tumeur, semble parfaitement s’intégrer, souligne le Pr. Dr. Sandra Schmitz, Chef de Clinique-Unité de Chirurgie cervico-faciale au CHU Saint-Luc à Bruxelles.

"Nous avons précisément étudié comment fonctionne le processus de calcification pour lui faciliter le travail." Grégory Nolens Fondateur de Cerhum

L’impression 3D de prothèses chirurgicales n’est pas vraiment une nouveauté, mais la technologie proposée par Cerhum propose un matériau, en céramique, dont la composition chimique s’approche de celle de l’os humain. "L’os, pour faire simple, c’est du calcaire et du phosphate. Notre implant en reprend les propriétés physiques", explique Grégory Nolens, fondateur de Cerhum.

Grégory Nolens est docteur en sciences biomédicales, chercheur au Sirris depuis 2013, où il travaille surtout sur l’impression 3D en céramique. En 2015, il rachète une technologie d’impression 3D qui s’appliquait surtout à l’orthopédie. "Mais il existait une demande importante pour des implants pour le secteur maxillofacial", commente encore le scientifique. La plupart des implants médicaux en matériaux composites ont une durée de vie relativement limitée, de l’ordre de 15 à 20 ans. Après quoi il faut les changer. " J’en ai une dans le bras, qui commence à me gêner. Un jour où l’autre il faudra que j’y passe ", reconnaît Nolens. Dans le cas d’une chirurgie de la face, c’est moins envisageable.

Une autre alternative est d’utiliser un os du patient lui-même, comme le péroné ou une partie de l’omoplate. Très fiable et limitant les risques de rejets, cette technique occasionne aussi une diminution de certaines facultés par ailleurs.

Aider l’os à se recréer

A l’inverse, l’implant "Mybone" développé par Cerhum est très poreux, constitué de micro-canaux et cavités dans lesquels l’os naturel va se recréer et se régénérer. "Nous avons précisément étudié comment fonctionne le processus de calcification pour lui faciliter le travail. L’os va progressivement coloniser le greffon", commente encore Nolens.

Vue en plein écran La technique offre des débouchés dans la chirurgie esthétique, pour refaire une arête de nez par exemple.

Destinée dans un premier temps à ce type d’application faciale, l’impression 3D trouvera aussi des débouchés intéressants dans le secteur dentaire, mais aussi et surtout dans la chirurgie esthétique. "Ce sera un matériau beaucoup plus pérenne que le métal ou le silicone par exemple pour refaire l’arête du nez, le menton ou les pommettes", commente encore Nolens. La chirurgie esthétique offre un marché énorme aux Etats-Unis et en Asie, particulièrement en Corée, note encore le patron.

Levée de 2 millions

L’utilisation de la technologie de Cerhum est une première médicale mais c’est aussi une première commerciale pour l’entreprise. "Cela démontre la fiabilité de notre technique et nous ouvre les premiers marchés : Belgique et France dans une premiers temps, Pays-Bas puis l’Europe du Sud ensuite." Pour assurer son développement commercial, Cerhum va effectuer une levée de fonds de 2 millions d’euros. Certains partenaires institutionnels sont déjà partant comme Noshaq et W.In.G, qui devraient avancer 1 million d’euros. Le solde proviendra de business angels et d’investisseurs privés. La start-up biotech avait levé 215.000 d'euros lors de son lancement et a investi près de 2,3 millions jusqu’à présent.

2 millions Levée de fonds Cerhum compte lever 2 millions d’euros pour assurer son développement commercial