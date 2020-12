Ces maladies mortelles en voie de raréfaction

Plusieurs maladies considérées il y a vingt ans comme fatales peuvent désormais être guéries ou maitrisées, selon une étude de pharma.be. Une enquête menée par le bureau indépendant Seboio à la demande de l'association belge des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques montre en effet qu'au cours de ces 20 dernières années, le taux de mortalité prématurée en Belgique pour l’hépatite C et le HIV (virus du sida), a été réduit respectivement de 60 et 65%. Pour l'hépatite C, les nouveaux médicaments permettent à présent de vaincre le virus en 8 à 12 semaines. Grâce à un screening plus efficace et ces nouveaux traitements, l’hépatite C sera une maladie rare en 2036. Le HIV est quant à lui aujourd’hui une maladie chronique – et non plus mortelle – que l’on peut soigner grâce aux médicaments.