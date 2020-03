Chiffre d'affaires record pour Mithra grâce à la pilule Estelle

Le chiffre d'affaires de la société biopharmaceutique liégeoise a augmenté de 47%, pour atteindre le montant record de 96,5 millions d’euros. La direction de la société évalue plusieurs options d’éventuels financements supplémentaires.

Mithra accélère son développement: le chiffre d'affaires de la société biopharmaceutique liégeoise a augmenté de 47% en 2019 par rapport à l'année précédente, pour atteindre le montant record de 96,5 millions d’euros, principalement grâce à l’accord signé avec l’australien Mayne Pharma concernant la commercialisation de la pilule contraceptive Estelle aux États-Unis.

L'entreprise de François Fornieri a également enregistré une progression spectaculaire de son Ebitda, qui atteint, lui aussi, un record à 40,7 millions d'euros, et ce malgré l’augmentation des dépenses en R&D qui sont passées à 57 millions d'euros, résultant du lancement de l'essai clinique de phase 3 du Donesta, le candidat médicament contre les effets néfastes de la ménopause.

Réduction de la perte

Mithra fait aussi état d’une réduction significative de sa perte nette à 26,6 millions d'euros, contre 89,7 millions en juin 2019, grâce à la renégociation réussie des "earn out" et à l’accord historique avec Mayne Pharma pour Estelle. La société a renégocié avec succès les obligations de paiement ("earn outs") dues aux anciens actionnaires d'Uteron Pharma en octobre 2019. Uteron détenait l'actif E4 (le produit de base de l'Estelle et du Donesta) avant sa cession à Mithra.

49,7 millions euros La trésorerie s’élevait à 49,7 millions d'euros au 31 décembre 2019, contre 77,5 millions au 31 juin 2019.

Cela se traduit par une réduction significative de la juste valeur de la dette liée aux "earn out" au bilan par rapport à juin 2019, "earn out" qui passent de 662 millions d'euros à 250 millions (-62%), en plus de la réduction de la durée des paiements de douze ans.

La trésorerie de la société spécialisée en santé féminine s’élevait à 49,7 millions d'euros au 31 décembre 2019, contre 77,5 millions au 31 juin 2019. La consommation de cash "continue à être maîtrisée" fait valoir Mithra, malgré le lancement des essais cliniques de Phase 3 de Donesta.

La direction évalue actuellement diverses options d’éventuels financements supplémentaires à mettre en œuvre à court et moyen termes afin de soutenir la stratégie de croissance et de renforcer le bilan. Ces options de financement pourraient inclure, entre autres, un financement non dilutif, un financement structuré sur base de fonds propres, une valorisation des branches d’activités liées aux nouvelles indications basées sur l’E4, en dehors de la santé féminine, ou une combinaison de ces options.

Une année chargée

Mithra signale, par ailleurs, une augmentation notable des effectifs durant le premier semestre, qui sont passés de 190 à 270 (+42%). De nouvelles créations de postes sont prévues en 2020.

"Mithra entrera en 2020 dans sa vitesse de croisière". François Fornieri CEO de Mithra

L'année qui démarre s'annonce chargée pour la biopharma liégeoise, qui fait état principalement de la soumission du dossier Estelle auprès des autorités réglementaires américaines (2e trimestre), de la production des lots d’Estelle afin d’être prêt pour le lancement commercial prévu au premier semestre 2021, de la fin du recrutement pour la phase 3 de Donesta et du lancement des études cliniques pour le PeriNesta, le produit pour le marché de la périménopause.

2020 sera aussi l'année de la commercialisation à grande échelle de l'anneau contraceptif Myring, en particulier sur les trois plus grands marchés du monde (États-Unis, Allemagne et Italie). Le Mithra CDMO à Flémalle se prépare à produire près de 2 millions d'anneaux en 2020.

