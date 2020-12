Christian Homsy: la vie après Celyad...

Autre atout dans la manche de la nouvelle société Teefib: la fameuse technologie de l’ARN messager, dont on a beaucoup parlé pour les vaccins contre le covid et qui sera au coeur du projet Teefib. Si les CAR-T actuels sont basés sur des vecteurs viraux, l'idée d'employer l'ARNm fait en effet son chemin. "C’est beaucoup plus rapide et plus facile. L’inventeur est un de nos co-fondateurs. Cela reste pour l’instant de la science-fiction, mais on a déjà des résultats prometteurs très avancés dans l’animal" note Christian Homsy.