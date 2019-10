CluePoints, la scale-up de l'année qui joue les contrôleurs pour les firmes pharma

Le secteur pharmaceutique a décidément son succès auprès du jury de la " scale-up de l’année ". Un an après la pharmacie en ligne NewPharma, CluePoints est reparti ce lundi avec la prestigieuse récompense, remise par EY, BNP Paribas Fortis et l’Echo. Installée dans le zoning de Louvain-la-Neuve, la scale-up est active depuis sept ans dans le secteur avec une expertise bien spécifique. CluePoints a développé une solution permettant de détecter les fraudes dans les essais cliniques.

Reposant sur une analyse statistique, les résultats récoltés par chaque investigateur sont comparés à ceux regroupés par l’ensemble des autres acteurs. La comparaison permet ainsi de repérer les manques de rigueur mais aussi, dans les cas les plus graves, les fraudes délibérées. " Cela arrive plus souvent que l’on aimerait. Les centres sont rétribués en fonction du nombre de patients retenus pour l’étude. Il est déjà arrivé que certains inventent des patients ", explique le fondateur.

Deux géants de la pharma comme clients

Le chiffre décolle néanmoins essentiellement depuis 2016. L’envolée s’explique par la signature de contrats avec deux des dix plus gros acteurs mondiaux du monde pharmaceutique. Ces nouvelles collaborations prestigieuses ont permis de donner un sérieux coup d’accélérateur aux résultats de l’entreprise. " Entre 2012 et 2015, le chiffre d’affaires est resté sous le million . Depuis, on ne cesse de grandir. L’an dernier, nous étions à 6,5 millions d’euros de revenus. Nous devrions atteindre 11 millions cette année ", détaille le responsable.

Depuis un an, CluePoints est également bénéficiaire. "Notre Ebitda était de 100.000 euros en 2018", glisse le patron. Aujourd’hui l’entreprise poursuit sa croissance seule, sans l’intervention d’investisseurs supplémentaires. "Nous n’avons plus besoin de fonds pour grandir. Nous avons réalisé notre dernière levée en 2015. À l’époque, nous avons récolté 6,5 millions d’euros". CluePoints compte dans ses actionnaires du beau monde. "La SRIW, le fonds de l’ULB Théodorus et Nivelinvest ont investi. Nous avons également le soutien de Roch Doliveux, l’ancien patron de l’UCB et Pierre Rion", détaille-t-il.