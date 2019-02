Colruyt va-t-il héberger des points de vente Newpharma?

Newpharma, la plus grosse pharmacie en ligne, a des envies de croissance. Elle pourrait s'appuyer sur son actionnaire Colruyt pour croître.

Acquis fin 2017 par le holding Korys, propriété de la famille Colruyt, et par le groupe de Hal, le site de vente de médicaments en ligne Newpharma étudie un plan de développement de points de vente "physiques" .

Ceux-ci pourraient prendre vie à l’ombre des magasins Colruyt. Et devraient permettre à Newpharma de vendre des médicaments sur prescription et ainsi augmenter plus rapidement son chiffre d’affaires. Les médicaments prescrits génèrent en moyenne un million d’euros de revenus annuels dans les officines. Un endroit de passage comme Colruyt donnerait un fameux coup de fouet.