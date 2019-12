Comment la Belgique peut-elle rester concurrentielle dans la pharma?

Le secteur pharmaceutique belge se porte bien et pharma.be, l'association du secteur, tient à le faire savoir: elle a récapitulé, dans une brochure, ses meilleurs chiffres. Nous sommes ainsi premiers, en Europe et par tête, en investissements de recherche et développement dans la pharma. Nous sommes deuxièmes pour les exportations et les essais cliniques. Troisièmes pour l'emploi dans le secteur de la R&D, notamment.