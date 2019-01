Comment le deal à 62 milliards entre Takeda et Shire remodèle le monde pharmaceutique

Le Japonais Takeda a bouclé l'acquisition de son concurrent Shire pour 62 milliards de dollars. Un deal qui vaut un abaissement de la note de Takeda par le S&P Global Ratings et qui remodèle un secteur pharmaceutique en pleine effervescence.

L'évolution rapide du paysage pharmaceutique mondial a franchi une étape importante ce mardi alors que le laboratoire pharmaceutique japonais Takeda a conclu l'acquisition de son homologue irlandais Shire pour un montant de 62 milliards de dollars. Cet achat est la plus importante acquisition mondiale de 2018, transformant la société japonaise vieille de 237 ans en l'une des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde, disposant d'une large gamme de produits lui permettant d'occuper des positions de premier plan dans plusieurs domaines, comme la gastro-entérologie et les maladies rares.