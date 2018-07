Contrat à plus de 40 millions d'euros pour Mithra

La société liégeoise spécialisée dans la santé féminine Mithra , dont Marc Coucke est le président et le directeur non-exécutif, a conclu avec Ceres Pharma un partenariat global pour le Belux. Cette société belge, spécialisée dans les produits en vente libre "over the counter" (OTC) et dans d’autres produits dans le secteur de la santé, est détenue par le même Coucke.