"Contrat du siècle" pour KitoZyme au Canada

Ce contrat va permettre la commercialisation à grande échelle d’un produit créé au départ de biopolymère d’origine naturelle. Versé dans les productions de vin rouge attaquées par une levure destructrice, la brettanomyces bruxellensis, il permet de tuer cette levure et de rendre le vin à nouveau propre à la vente et à la consommation.

Il y a six ans, KitoZyme -qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires à base de chitosane végétal (d’origine fongique)- avait lancé un partenariat avec les Canadiens de Lallemand. Objectif: lancer un projet de recherche et de développement soutenu par la Région wallonne. L’idée était de diversifier les activités de la PME qui peinait à décoller.