Coucke maintient sa confiance en Fornieri malgré les soupçons de délit d'initié

Le CEO de Mithra, François Fornieri, a de nouveau démenti ce jeudi dans un communiqué "toute participation à une quelconque infraction et regrette vivement le préjudice causé par cette prétendue information à la société Mithra". L’homme d’affaires liégeois est sous le coup d' enquêtes de la justice et de la FSMA concernant des soupçons de délit d'initié.

Le conseil d'administration de Mithra a réitéré "toute sa confiance à son CEO et en lui demandant expressément de poursuivre sa mission de CEO et de mener à bien la stratégie du groupe comme il l'a toujours fait".

"Je réfute vivement avoir commis une infraction et avoir donné la moindre information privilégiée à une personne externe à Mithra. Je regrette profondément l'impact certain que ces sorties médiatiques, qui violent le secret de l'instruction, ont sur une société cotée en bourse en plein développement comme Mithra. Je me tiens évidemment à disposition des autorités compétentes et répondrai en toute transparence à leurs demandes éventuelles. Laissons-les faire leur travail d'enquête en toute sérénité", a déclare François Fornieri.