Coucke monte dans la prometteuse Sophia Genetics et en devient le principal actionnaire

Sophia Genetics est un health tech player suisse dont les applications basées sur des tests génomiques permettent de dépister des cancers et des maladies héréditaires. Sa plateforme technologique met à dispositions des médecins des informations leur permettant de choisir le traitement adéquat pour lutter contre un cancer.

Cette boîte basée à Lausanne vient de lever 77 millions de dollars (76 millions d'euros). Parmi les nouveaux investisseurs, il y a notamment Generation Investment Management, derrière laquelle on retrouve l’ancien vice-président américain Al Gore. Autre nouveau venu, le français Idinvest. Mais on note aussi le renforcement d'investisseurs déjà présents. Notamment... Marc Coucke. En réinvestissant dans Sophia Genetics, il en devient même son principal actionnaire. Coucke est présent dans l'affaire depuis 2015, via sa société Alychlo; il avait alors placé 15 millions d'euros dans cette boîte.