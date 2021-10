Coup d'envoi de l'IPO de la medtech Onward Medical

Onward Medical donne, aujourd’hui, le coup d’envoi de sa souscription publique ( IPO ) qui aboutira à sa cotation sur Euronext Bruxelles et Euronext Amsterdam autour du 22 octobre, l’IPO devant être clôturée, au plus tard, le 19 octobre.

L’offre de ce spécialiste de la technologie médicale focalisé sur les lésions de la moelle épinière porte sur un maximum de 5,9 millions d’actions nouvelles qui pourra être majoré d’un maximum de 20%. Le prix des actions offertes se situe entre 11,75 euros et 13,75 euros, le titre. En supposant que le prix final se situe au milieu de la fourchette, la taille de l’offre pourra atteindre un maximum de 103,8 millions d’euros si les différentes options (augmentation et surallocation) sont exercées.

Les principaux actionnaires de la medtech LSP, INKEF Capital, Wellington Partners et Gimv se sont engagés à participer à l’offre tout comme de nouveaux investisseurs au rang desquels figurent Axa Investment Managers Paris et Belfius Insurance.

Thérapie ARC

Plus précisément, il s’agira de financer les activités de développement de produits et de recherche & développement, de mener des essais cliniques aux États-Unis et en Europe et de développer le réseau commercial de la société dans ces deux régions.