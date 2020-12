Crainte de pénurie de LNP, particules indispensables aux vaccins anti-Covid

Maintenant que de microparticules de graisse semblent être le "X factor" des vaccins anti-coronavirus de Pfizer-BioNTech, Curevac et Moderna, la forte demande pourrait créer des problèmes d’approvisionnement, car le monde ne compte qu'une poignée d’acteurs dans ce domaine.

Chez Pfizer, on explique que "la mise à l'échelle de la chaîne d'approvisionnement en matières premières a pris plus de temps que prévu." L’entreprise américaine a refusé de préciser quelles étaient les matières premières concernées.

Mais selon le quotidien économique britannique The Financial Times, le ralentissement de la production est dû à un problème d'approvisionnement en "nanoparticules lipidiques" (LNP) , qui sont de minuscules globules de graisse.

Ceux-ci enveloppent l’ARN – le matériel génétique instable d'une partie du coronavirus qui constitue la base du vaccin Pfizer – d'un film gras qui le protège de la dégradation dans notre corps. L'ARN se décompose dès qu'il entre en contact avec des substances présentes dans le sang et les cellules. Le code génétique du vaccin est transporté vers les cellules où il envoie le message (d'où son nom ARN messager ou ARNm, NDLR) de commencer à produire une protéine spécifique.

Offre restreinte

"L'utilisation de ces LNP ou films gras est relativement nouvelle dans le secteur pharmaceutique", explique Kris Thielemans, immunologiste et professeur émérite (VUB), qui travaille avec l'ARN depuis 25 ans. "Le marché médical ayant été jusqu'à présent limité, l'offre est également restreinte. Le monde entier ne compte qu'une poignée d'acteurs dans cette nouvelle technologie ."

"Jusqu'à présent, il n’était utilisé qu’à petite échelle dans le traitement du cancer, mais aujourd’hui, la demande est beaucoup plus importante", explique Johan Neyts, qui développe un vaccin contre la Covid-19 à l'Institut Rega à Louvain. Car, outre le duo Pfizer-BioNTech, d'autres développeurs de vaccins, comme l'Américain Moderna et l'Allemand Curevac, misent également sur la carte ARNm (même si chacun d'entre eux utilise une combinaison lipidique différente et unique, NDLR).