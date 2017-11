Curée en Bourse pour une biotech française

Journée noire pour Innate Pharma qui a perdu près de la moitié de sa valeur en Bourse après avoir annoncé les résultats "décevants" d'une étude clinique en cours.

Les temps sont durs pour les sociétés de biotechnologies françaises. Il y a tout juste un mois, DBV Technologies dégringolait de plus de 47% à 43,30 euros après l’annonce de résultats décevants pour son étude de phase III "Pepites" sur le Viaskin Peanut, son traitement phare de l'allergie à l'arachide.

Aujourd’hui, c’est au tour d’Innate Pharma d’être laminée en Bourse avec une glissade tout aussi vertigineuse de 46% à 4,73 euros.

Evolution du cours Innate Pharma

Tous les analystes à l'achat

Basée à Marseille et introduite en Bourse en 2006, cette société se focalise sur le traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques exploitant le système immunitaire inné. En d’autres termes, elle vise à rétablir la capacité du système immunitaire à reconnaître et éliminer les cellules tumorales.

Avant le revers enregistré ce jeudi elle disposait pourtant de plusieurs des atouts nécessaires à une biotech pour avancer sur la voie du succès. On citera une trésorerie solide de 195,7 millions d’euros à la fin septembre, des partenariats avec des grands noms de la pharmacie comme Novo Nordisk, Bristol-Myers Squibb et AstraZeneca et un pipe-line de produits en développement relativement étoffé (voir tableau ci-dessous).

De quoi convaincre les neuf analystes financiers qui suivent la valeur (source: Bloomberg) de la recommander à l’achat avec un objectif de cours moyen de 18 euros.

Mais dans le monde des biotechs cotées quand la sanction tombe elle est dure et brutale. Avec une ampleur qui n’est, toutefois, pas toujours justifiée.

L'exemple de Celyad

Pour Innate Pharma, c’est l’annonce de résultats "décevants" d’un programme d’essais associant son traitement contre la leucémie, le lirilumab, licencié à Bristol-Myers-Squibb à un autre anticancéreux, le nivolumab, auprès de patients atteints d’un cancer épidermoïde de la tête et du cou qui a déclenché la curée boursière.

Même si le CEO s’est voulu rassurant. "Ces résultats sont évidemment décevants mais nous sommes convaincus que les cellules NK jouent un rôle clef dans l’immuno-surveillance des cancers, comme le démontre la vaste base de données précliniques dont nous disposons aujourd’hui", a expliqué Mondher Mahjoubi dans un communiqué.

Innate Pharma préfère songer à l’avenir et rappelle qu’elle développe un large portefeuille de produits propriétaires et en partenariat. Les candidats médicaments IPH4102 et IPH5401 progressent comme prévu vers les prochaines étapes de leur développement souligne la biotech et une communication sur les avancées est prévue début 2018, lors d’un événement R&D.

La biotech belge Celayd est la preuve vivante qu’il est possible de surmonter une telle épreuve –le titre a chuté de 40% en une séance lors de l’annonce de l’échec partiel du C-Cure-et d’atteindre, ensuite, des sommets en Bourse.