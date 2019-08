D'autres grossistes en recours contre la loi contre la pénurie de médicaments

Le secteur pharmaceutique ne désarme pas. Alors que la Cour constitutionnelle a suspendu, dans un arrêté daté du 18 juillet, une disposition importante de la loi visant à limiter l’indisponibilité de certains médicaments en Belgique, trois nouveaux acteurs viennent d’introduire devant la même Cour constitutionnelle, le 29 juillet, un recours en annulation de la même disposition. Il s’agit de l’association nationale des grossistes-répartiteurs de spécialités pharmaceutiques et des sociétés PharmaBelgium-Belmedis et Febelco.

Leur recours en annulation s’ajoute à ceux déjà introduits par neuf autres plaignants – des recours en annulation sur lesquels la Cour constitutionnelle doit se prononcer d’ici le 18 octobre, et qui ont déjà conduit à la suspension décidée par cette juridiction.

Interdiction de vendre aux grossistes

On sait que la Belgique souffre d’une indisponibilité criante de certains médicaments – l e chiffre de 519 médicaments actuellement indisponibles a été récemment cité , mais selon la ministre de la Santé Maggie De Bock (Open Vld), on ne dénombre que quatre médicaments pour lesquels il n’existe aucune alternative thérapeutique.

Elle a toutefois adopté une nouvelle loi, entrée en vigueur en mai dernier, qui d’une manière générale, oblige les grossistes-répartiteurs à n’approvisionner que le marché belge, pour éviter que les médicaments ne se retrouvent à l’étranger. Ils ne peuvent plus ni les exporter directement, ni les vendre à des grossistes ordinaires. Des grossistes qui se disent privés de leurs fournisseurs habituels et principaux, et qui affirment que cela les empêche de facto d’exporter, ce qui risque d’entraîner pour eux un préjudice grave difficilement réparable. Ils y voient notamment une violation des règles de libre circulation des marchandises.