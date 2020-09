De bons résultats pour l'implant contre le glaucome d'iSTAR Medical

Une bonne nouvelle pour iSTAR Medical: la société de technologie médicale située à Wavre, qui développe un implant de nouvelle génération pour le traitement du glaucome, a annoncé mardi que ce dispositif de chirurgie micro-invasive présentait des résultats de sécurité et d'efficacité toujours positifs dans une population de patients plus large des essais en cours.

L'analyse groupée dont fait état iSTAR Medical a examiné les données de plus de 130 patients sur 11 sites d'essai en Europe, en Amérique et en Asie, qui ont été traités avec le dispositif MINIject, un implant sans principe actif que l'on introduit dans l’œil pour permettre le drainage et combattre ainsi le glaucome. Ce dispositif, fabriqué dans un matériau poreux, n'entraîne pas de problèmes de fibrose, qui surviennent dans 25 à 30% des cas avec les autres dispositifs de traitement du glaucome.

Chirurgie secondaire

Il y a un an, iSTAR avait levé 40 millions d'euros. De nouveaux actionnaires belges (Gimv, Gimv Health & Care Co-Invest et BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium) et étrangers (LSP HEF 2 Holding et Earlybird Health) avaient rejoint les investisseurs initiaux (Capricorn Health-Tech, SRIW, SFPI, Investsud et quelques privés).