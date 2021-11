De la médecine vétérinaire wallonne pour soigner les pur-sang arabes

Le cheval occupe une place prépondérante dans la vie économique et la culture des pays du Golfe.

La biotech vétérinaire wallonne Revatis a signé deux accords à Dubaï pour y développer ses thérapies cellulaires pour les chevaux et les chameaux.

Mariez deux secteurs en pleine expansion dans le sud de la Belgique – la biotechnologie et la filière équine – et vous avez en main tous les ingrédients pour créer une nouvelle success story wallonne à l’exportation. Surtout si elle vise une région – les pays arabes du Golfe – où le cheval occupe une place prépondérante dans l'économie et la culture locales.

La société Revatis, une jeune biotech vétérinaire issue de l'ULiège, a ainsi signé coup sur coup deux accords de partenariat prometteurs à l'occasion de la semaine Wallonie-Bruxelles, organisée par l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex) et Wallonie-Bruxelles International dans le cadre de l'Exposition universelle de Dubaï.

L'objectif est de créer en Arabie un laboratoire de production clé sur porte de cellules souches destinées aux chevaux.

Basée au parc Novalis de Marche-en-Famenne, la spin-off a développé une technique brevetée de production de cellules souches permettant la régénération de différents organes. Une thérapie cellulaire – à l'instar de ce que font d'autres biotechs comme Bone Therapeutics ou Novadip Biosciences – que Revatis compte utiliser en médecine vétérinaire dans un premier temps, mais également en santé humaine par la suite.

Le premier partenariat a été conclu avec Sky Atlas trading, une société familiale d’Arabie saoudite. L'objectif est de créer en Arabie un laboratoire de production clé sur porte de cellules souches destinées aux chevaux et éventuellement aux chameaux. Cette unité produira des traitements pour soigner les tendinites et l'arthrose de ces animaux. Les courses de chevaux et de chameaux sont un sport traditionnel dans la région, où leurs propriétaires consacrent d'importants moyens aux soins de ces animaux monnayés parfois à prix d'or.

Garder le contrôle de la qualité

Ce laboratoire devrait être prêt à fonctionner dans 6 mois. Ce sera le premier du genre hors de la Belgique pour Revatis, même si la petite société de 6 personnes possède déjà une entité américaine logée au sein de l'université Texas A&M.

"Si l’animal se blesse, on peut le soigner immédiatement avec ses propres cellules, qui organisent la cicatrisation et empêchent les fibroses." Didier Serteyn CEO de Revatis

Dans un premier temps, la société belge devrait détenir 40% de la joint venture créée avec les Saoudiens. Revatis entend conserver au moins 20% du capital dans le futur, histoire de garder le contrôle de la qualité des processus de production.

Le traitement proposé est de type autologue, chaque cheval étant son propre donneur. "Nous récoltons des cellules souches chez le cheval via une micro-biopsie musculaire", a expliqué Didier Serteyn, CEO de Revatis et professeur à l’université de Liège. "Celles-ci ont mises en culture. Une fois multipliées, elles sont stockées en banque. Si l’animal se blesse, on peut le soigner immédiatement avec ses propres cellules, qui organisent la cicatrisation et empêchent les fibroses. C'est une technique très peu invasive, qui peut donc être utilisée de façon préventive. Elle évite aussi d’éventuels problèmes de rejet."

Des applications chez les chameaux

Deux études cliniques, portant sur une centaine de chevaux, sont déjà en cours en Belgique pour les problèmes de tendinite et d'arthrose. Dans la péninsule arabique, le traitement pourrait être utilisé plus rapidement sous la responsabilité du vétérinaire traitant, grâce à une réglementation plus souple qu'en Europe. Cette thérapie cellulaire pourrait également être appliquée aux chameaux – un autre animal dans lequel investit le partenaire saoudien de Revatis – "même si la physiologie des chameaux est complètement différente" selon Didier Serteyn.

Le deuxième accord paraphé par la biotech vétérinaire wallonne porte d'ailleurs sur les camélidés. Elle s'est associée avec un centre privé d'un autre émirat, Um Al Quwain, actif dans la reproduction des chameaux. "Celui-ci va tester nos technologies: les cellules souches pour les problèmes musculaires des chameaux, mais surtout la curcumine sous forme soluble pour les maladies respiratoires de leurs bêtes", a encore fait valoir le CEO de Revatis.

Dans ce dernier cas, l’idée est d’utiliser les cellules souches comme vecteurs de transport de la curcumine – qui est difficile à métaboliser – afin de renforcer leurs propriétés anti-inflammatoires. Le projet pourrait déboucher sur de nouveaux essais dans le cadre du traitement de l’asthme du cheval et l’endométriose de la jument.

Les propriétaires d'élevage du Golfe ne s'intéressent pas qu'à la technologie vétérinaire européenne la plus avancée. Ils ont également les yeux tournés vers le Vieux continent pour y envoyer leurs chevaux durant les mois trop chauds chez eux, afin que leurs pur-sang s'entrainent et participent à des courses dans les différents pays européens. Le pakistanais Mahmood Anzac, qui dirige une écurie à Dubaï, a ainsi déjà investi dans une implantation en Wallonie, où le secteur équin s'organise pour attirer et choyer les détenteurs d'élevage étrangers.