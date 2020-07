Deal majeur entre Kiadis et Sanofi

La biotech Kiadis scelle un partenariat avec Sanofi, qui reçoit ainsi une licence exclusive sur la thérapie de cellules "tueuses naturelles" pour combattre les cancers et les maladies infectieuses.

Kiadis s'allie à Sanofi pour poursuivre la recherche, développer et commercialiser sa thérapie cellulaire K-NK004 (une thérapie à base de cellules tueuses naturelles et d'anticorps pour combattre cancers et maladies infectieuses.).

Une enveloppe d'au moins 857 millions

Sanofi reçoit ainsi l'exclusivité pour utiliser la plateforme K-NK de Kiadis pour deux programmes pré-cliniques, lit-on dans un communiqué

857,5 millions € Sanofi versera à Kiadis une avance de 17,5 millions d'euros et peut encore lever jusqu'à 857,5 millions sous forme de paiements d'étape.

En échange, Sanofi, qui vient d'obtenir l'aval de la FDA pour son Sarclisa (traitement du myélome), versera à Kiadis une avance de 17,5 millions d'euros et jusqu'à 857,5 millions d'euros sous forme de paiements d'étape une fois les essais précliniques et cliniques effectués et les milestones régulatoires et commerciaux atteints.

Kiadis recevra aussi des royalties sur un montant à "deux chiffres" et basées les ventes.

Les détails du deal

Selon l'accord, Sanofi supportera ainsi tous les coûts liés aux activités de recherche et développement, de production, de procédures réglementaires et du lancement commercial associés aux programmes K-NK sous licence.

Kiadis conserve toutefois les droits exclusifs et sélectionnera des donneurs universels pour Sanofi; donneurs qui seront payés par Sanofi.

Kiadis conserve toutefois les droits exclusifs.