Début des essais cliniques pour les vaccins Covid-19 de CureVac et de GSK/Clover

La biotech allemande CureVac va entamer les essais cliniques d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, suite au feu vert cette semaine des autorités fédérales en Allemagne et en Belgique. Dans notre pays, c'est l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) qui a annoncé vendredi cette autorisation qui concerne une "étude de phase 1 qui vise à enrôler 168 volontaires en bonne santé, âgés de 18 à 60 ans, en Belgique et en Allemagne".

Il s'agira de tester la sécurité et la tolérance du candidat vaccin et de déterminer si une réponse immunitaire spécifique est créée contre l'agent pathogène. Cette étude devrait permettre d’identifier la dose adéquate pour la suite du développement et d’initier rapidement une étude plus large évaluant l’efficacité du candidat vaccin. Il s'agit de la première étude clinique sur l'homme en Belgique pour un vaccin contre le coronavirus. Selon l'AFMPS, d’autres essais cliniques des candidats vaccins Covid-19 sont prévus en Belgique dans les prochaines semaines.