Début des installations du premier centre de protonthérapie en Belgique

IBA installe ce mercredi les premiers éléments du centre de prothontérapie aux Hôpitaux Universitaires de Louvain (UZ Leuven).

Le leader mondial de la prothontérapie pour le traitement du cancer, IBA a installé ce mercredi les premiers éléments du premier centre de prothontérapie en Belgique à l'UZ Leuven. Il s'agit de la première phase d'installation du système Proteus ONE - dont le prix habituel varie entre 35 et 40 millions d'euros - dont la technologie de prothontérapie est la plus avancée.

→ Ce tout nouveau centre devrait commencer à traiter des patients dans le courant du second semestre de 2019.

Cette installation du "synchrocyclotron" de 55 tonnes, provenant du siège d'IBA situé à Louvain-la-Neuve, a été effectuée mercredi matin. Le nouveau cyclotron est une composante d'un système de nouvelle génération, plus petit et plus accessible que les autres systèmes de prothontérapie.

Qu'est-ce que la prothontérapie? Il s'agit d'une technique de radiothérapie visant à réduire les cellules cancéreuses en les irradiant grâce à un faisceau de particules. Contrairement à la radiothérapie plus "conventionnelle", elle focalise un faisceau de protons sur les lésions, ce qui limite la dose déposée dans les tissus autour de la tumeur et donc permet de réduire les effets secondaires liés au traitement. La prothontérapie est utilisée pour les cancers de l'oeil, les tumeurs du cerveau et celles de la colonne vertébrale ou encore celles de la prostate.

