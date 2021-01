Démultiplier les propriétés de l'huile végétale

Green Frix transforme la viscosité de l'huile végétale par la technologie plasma pour lui offrir des propriétés d'adhérence et de liant jusqu'ici plutôt réservées aux produits dérivés du pétrole.

La machine à plasma, juchée sur une plateforme qui surplombe une batterie d'armoires électriques. Il faut plonger le grand hall de production encombré de containers d'huile dans la pénombre pour observer la lumière bleutée du plasma qui se forme. Ce champ électrique va permettre de transformer les propriétés de l'huile végétale et particulièrement sa viscosité.

"Pratiquement, la technique de l'électrolyse pour traîter des huiles n'est pas neuve. Mais jusqu'ici, elle est relativement mal comprise et surtout il est difficile d'en maîtriser précisément les paramètres", explique Frédéric Danneaux, Technology & Development Manager de Green Frix.

Depuis 2013, il s'est penché sur cette chimie des huiles végétales afin de mieux les comprendre et de ce fait en maîtriser les paramètres, dans le cadre d'un projet de recherche mené en collaboration avec le centre de recherche Materia Nova de Mons, des universités wallonnes et le soutien de la DG06 de la Région wallonne. "Il y avait très peu de littérature sur cet aspect des choses", témoigne Danneaux, qui avançait à tâtons. Deux ans plus tard, il a mis au point un processus de traitement de l'huile végétale par plasma et un réacteur prototype.

Agir sur la consistance

A ce stade, Frédéric Danneaux s'associe avec Jean-Patrick Holvoet, entrepreneur déjà actif dans plusieurs sociétés du Hainaut occidental, pour poursuivre les recherches chimique et mieux comprendre le procédé et les conséquences du traitement électrique des huiles végétales. "Ce traitement dans un champ électrique diffus agit sur la viscosité, c'est-à-dire sur l'épaisseur de l'huile, mais aussi sur son caractère collant. En tant que composant, ces huiles modifiés vont agir sur la consistance, l'aspect et la solidité d'un produit fini", précise Holvoet.

La plupart des huiles végétales sont généralement trop liquides et manquent d'adhérence, deux caractéristique que l'on trouve plus facilement dans les huiles minérales dérivées du pétrole. Ces composants entrent dans la fabrication des cosmétiques, des lubrifiants ou des peintures. Ce type de composants permet aussi de maintenir la viscosité du produit quels que soient les écarts de température. "Notre processus de transformation de l'huile végétale nous permet de rester biodégradable de bout en bout", assure encore Holvoet.

Actuellement, Green Frix travaille uniquement à partir d'huiles vierges et de première utilisation, mais des contacts et des recherches sont en cours pour pouvoir intégrer des huiles végétales de récupération dans son processus.

Levée de fonds de 3 millions

Depuis 2017, Frédéric Danneaux travaille à plein temps sur le projet. Une levée de fonds permet de rassembler 3 millions d'euros auprès des deux fondateurs, mais aussi de WAPInvest et d'un investisseur privé externe, avec le soutien aussi de l'Innovation Circle d'Essenscia. De quoi mettre en route "l'up-scale" du réacteur prototype pour passer à une taille industrielle. Entre-temps, la jeune société a également déposé trois brevets pour protéger son procédé dès 2016 et a engagé deux personnes en 2018.

"Aujourd'hui, nous avons une compréhénson assez fine des réaction des huiles à l'exposition au champ électrique", précise Danneaux. Même si le processus existe depuis le début du XXe siècle, ce nouveau procédé permet d'augmenter la productivité, de consommer moins d'énergie et de réduire le temps de traitement. "Et cette meilleure connaissance de la chimie du produit permet aussi de mieux connaître son impact sur l'environnement et sur la santé", fait remarquer Holvoet. Le procédé de Green Frix bénéficie par ailleur d'un écolabel européen.