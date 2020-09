Denis Bedoret à la tête de la biotech liégeoise Imcyse

Une spin-off de la KULeuven

Une maladie en forte croissance

Le diabète de type 1 est une maladie en forte croissance, qui survient chez l’enfant de plus en plus jeune. Elle affecte plus de 4 millions de personnes dans le monde, dont environ 60.000 en Belgique. Le seul traitement disponible est le contrôle de la glycémie par de multiples injections journalières d’insuline. En prévenant le développement de la maladie, il serait donc possible, grâce au futur traitement, d’arrêter l’insuline pour des enfants soignés très tôt.