Des analystes mettent en doute l'objectivité du rapport qui a fait chuter IBA

Risques sur la guidance

Un rapport crédible?

Ils vont même plus loin et s’interrogent sur sa crédibilité. "Les agendas politiques en Belgique et les politiques de remboursement pourraient interférer avec l’objectivité de ce rapport." Ils vont donc se pencher sur sa raison d’être et sur sa crédibilité. En attendant, ils recommandent toujours d’accumuler le titre et maintiennent leur objectif de cours à 23,5 euros.