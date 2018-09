Des avancées en phase III pour Galapagos et son Filgotinib

La biotech Galapagos et son partenaire américain Gilead ont publié ce mardi soir les premiers résultats de l'étude en phase III de son très prometteur traitement contre les rhumatismes. D'autres tests doivent encore être menés pour conclure cette troisième et dernière phase de recherche.

Le Filgotinib de la biotech belge Galapagos et du groupe américain Gilead a atteint tous les principaux objectifs de recherche dans la première étude de phase III. Ce traitement aide les patients à soigner les maladies rhumatismales, notamment celles atteignant la colonne vertébrale et le bas du dos ou encore l’arthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn.