Des bactériophages au secours des antibiotiques

"La phagothérapie a été découverte au début du XXe siècle et a continué à être utilisée en ex-Union soviétique, précise le professeur Van der Linden. En Géorgie par exemple, la phagothérapie fait entièrement partie de l’arsenal thérapeutique quotidien et un tourisme médical vers ce pays a vu le jour pour soigner notamment des plaies intraitables. Lors de l’essor des antibiotiques, la phagothérapie est tombée en désuétude dans nos pays. Cependant, ces dernières années, on observe un très faible développement de nouveaux antibiotiques et d’un autre côté des bactéries de plus en plus difficiles à traiter, avec fort heureusement dans de rares cas une quasi-absence de possibilité thérapeutique. On se retrouve donc dans une impasse thérapeutique. Sans alternative, l’avenir est sombre et l’on pourrait risquer de revenir à l’ère pré-antibiotique où l’on mourrait de simples pathologies infectieuses."