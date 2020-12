Des documents secrets de Pfizer dérobés lors d'une cyberattaque

L'Agence européenne des médicaments a été la cible, mercredi, d'une cyberattaque au cours de laquelle des documents liés à Pfizer et BioNTech ont été piratés.

L'Agence européenne des médicaments , qui contrôle les médicaments de l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne, doit rendre, le 29 décembre au plus tard, sa décision sur une autorisation conditionnelle du vaccin Pfizer/BioNTech , déjà approuvé au Royaume-Uni, à Bahreïn et au Canada.

Plusieurs tentatives de hacking

La cyberattaque à l'encontre de l'AEM a eu lieu après une série d'avertissements, ces derniers mois, autour de piratages et tentatives de hacking en lien avec la pandémie de Covid-19 , visant laboratoires et entreprises pharmaceutiques occidentales.

À ce jour, 51 candidats vaccins sont testés sur des humains, 13 étant en dernière phase d'essais, selon l'Organisation mondiale de la santé. Trois d'entre-eux font la course en tête: le vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech; celui du laboratoire américain Moderna et celui développé par AstraZeneca et l'université britannique d'Oxford.