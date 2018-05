Des génériques indiens pour vous muscler en toute illégalité

Besoin d'un petit remontant, la société Gallene Sciences vous propose "une gamme complète de solutions anabolisantes adaptées à tous les objectifs."

Étrange communiqué qu’a reçu la rédaction: Gallene Sciences, un fournisseur indien de médicaments génériques établi à Ahmedabad, dans l’état du Gujarat, nous propose toute une gamme de stéroïdes anabolisants. Des produits au nom de sa marque MyoGen.

L’air de rien, sur un ton posé et naturel: "MyoGen propose une gamme complète de solutions anabolisantes adaptées à tous les objectifs. Que vous soyez un athlète professionnel à la recherche de performance ou un passionné de fitness essayant de perdre du poids ou de développer vos muscles et votre force, MyoGen va changer votre approche avec (sa) gamme de produits avancée…" Suit une liste de dix produits oraux et cinq injectables, tous dopants.

Plus surprenant encore, ce texte est rédigé comme un communiqué corporate. Il est d’ailleurs repris tel quel sur certains sites, tel zonebourse.com.

Les règles du jeu sont pourtant claires. En Belgique, on ne peut recourir à pareil produit que sur prescription d’un médecin pour suivre un traitement particulier. Et la plupart des fédérations sportives du globe interdisent évidemment de recourir à ces dopants. "Toute importation, toute détention et toute distribution d’anabolisants sont illégales sans autorisation de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (Afmps)", nous précise-t-on à l’Agence qui rappelle la loi du 24 février 1921 réglementant le trafic de ce type de substances. Bref, on nage ici en pleine illégalité.