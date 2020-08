Des progrès dans la compréhension des cancers du sein et de la prostate

Une sorte d'état cellulaire hybride

Les chercheurs ont ensuite identifié les molécules qui contrôlent la multipotence des cellules souches dans différents tissus. "Etant donné que la multipotence est associée à la formation du cancer du sein et de la prostate, l’identification des molécules qui contrôlent la multipotence des cellules souches va, on l’espère, servir à inhiber la formation des cancers", a expliqué le professeur Cédric Blanpain, directeur du laboratoire des cellules souches et du cancer à la Faculté de médecine de l’ULB et investigateur Welbio, le fonds public wallon dédié aux sciences de la vie. "Comme il semble qu’on ait besoin de passer par cet état hybride pour développer les cancers, peut-être que si on bloquait la formation de cet état hybride dans le cancer, on pourrait éventuellement bloquer la formation de cette maladie. C’est une hypothèse que l’on est en train de tester actuellement dans nos laboratoires. On parle certes ici des cancers de la prostate et du sein, mais vous savez bien que le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l’homme et que le cancer du sein est le plus répandu chez la femme. Des cancers pour lesquels on a encore besoin de trouver des nouvelles pistes pour des traitements."