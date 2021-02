Des résultats significatifs en phase 3 pour la biotech belgo-espagnole Minoryx

Verdict de cet essai clinique: de nombreuses améliorations significatives de l'état des patients , mais un critère d’évaluation principal qui n’a pas été atteint. Menée avec 116 patients, cette étude pivot multicentrique, en double aveugle et contrôlée par placebo, a montré que le leriglitazone réduit de "manière significative la progression des lésions cérébrales et les symptômes liés à la myélopathie", comme la perte d’équilibre, selon Minoryx.

Il y a une amélioration de la qualité de vie des patients et les améliorations constatées sont plus importantes chez les patients dont la maladie est plus récentes, fait valoir la biotech basée près de Barcelone, et qui possède une antenne au Biopark de Gosselies.