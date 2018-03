Des résultats très prometteurs pour le test anti-cancer de Belgian Volition

Belgian Volition est la filiale de VolitionRx, une société US sans actifs locaux cotée à New York. Le siège wallon centralise toutes les activités de Singapore Volition, la société faîtière créée à l’origine en Asie par des investisseurs australiens et britanniques.

Les résultats menés sur une cohorte de 680 sujets au Danemark ont démontré des niveaux de détection très élevés de cancers de stade 1, mais aussi d’adénomes de haut risque , c’est-à-dire précancéreux. "Ce sont des résultats révolutionnaires. Aujourd’hui, il n’existe rien qui arrive à ce niveau de performance sur le marché, estime Gaëtan Michel, le CEO de Belgian Volition. Parce qu’on sait bien qu’il est beaucoup plus intéressant de détecter un cancer à un stade 1 plutôt qu’à un stade 4, mais plus encore, de détecter les adénomes de haut risque. Car ceux-ci, un jour, vont se transformer en polypes cancéreux."

L’entreprise a mis au point une technologie basée sur des biomarqueurs (les nucléosomes, un assemblage de protéines et d’ADN) qui permet de détecter très tôt un cancer avec une simple goutte de sang. Plus simple et plus efficace donc que les tests basés sur la collecte de selles.