Des tests ultrarapides, belges et innovants testés à l'aéroport national

MiDianostics et Imec, deux sociétés basées à Louvain s'associent à Brussels Airport dans une étude pilote de tests PCR ultra-rapides et de tests respiratoires innovants.

"Ce résultat ultrarapide est possible grâce à la minimisation du processus d'analyse sur une micropuce développée par Imec. Les cycles de température nécessaires à la réplication de l'ADN peuvent être effectués sur cette puce jusqu'à 20 fois plus rapidement que pour un test PCR classique", détaille les sociétés dans un communiqué commun. De quoi réaliser à terme entre 300 et 500 tests par heure à l'aéroport.