Des virus mangeurs de bactéries pour lutter contre les infections coriaces

Depuis quelques années, le développement de l'antibiorésistance a entraîné un regain d’intérêt pour certains virus prédateurs naturels des bactéries: les bactériophages, plus communément appelés phages. Présents en nombre dans la nature, ces micro-organismes sont considérés comme une voie thérapeutique plus qu’intéressante dans la lutte contre les bactéries ultrarésistantes qui se multiplient.

Lutter contre le bioterrorisme

Société-sœur de Vesale Pharma, Vesale Bioscience a signé mercredi avec la Défense un accord de recherche et développement pour favoriser l'utilisation des phages à des fins thérapeutiques. Pourquoi avec la Défense? Parce que l’armée belge a acquis un réel savoir-faire en la matière. L'Hôpital militaire Reine Astrid de Neder-over-Heembeek a commencé à s’intéresser il y a une quinzaine d’années à la phagothérapie pour le traitement des grands brûlés, dont beaucoup finissent par succomber à cause d'infections.

La phagothérapie est en réalité un moyen de traitement des infections fort ancien: découverte il y a 100 ans, elle a été très utilisée en ex-Union soviétique. L’avènement des antibiotiques, qui offrent un spectre plus large et dont la production à large échelle était plus aisée, l’a fait disparaître de l’arsenal thérapeutique dans la plupart des pays. "Mais elle reste utilisée au quotidien en Géorgie pour des infections simples" selon le général-major Pierre Neirinckx, commandant de la Composante médicale. "Cela se fait toutefois dans des conditions qui ne pourraient pas être acceptées en Europe". L’hôpital Reine Astrid dispose précisément d’un laboratoire permettant d’isoler des phages prélevés dans la nature et de les conditionner sous forme stérile.