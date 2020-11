Deux brokers à l'achat sur Nyxoah qui sommeille en bourse

Après une arrivée en fanfare sur Euronext Bruxelles, le cours de Nyxoah s'est érodé au fil des semaines pour passer sous son prix d'introduction. Deux brokers, qui avaient accompagné l'IPO, recommandent, aujourd'hui, un achat de la valeur.

Les biotechs vont et viennent à la Bourse de Bruxelles. On a appris, hier, la future OPA de Sanofi sur Kiadis qui, en cas de succès, devrait quitter Euronext.

Il y a deux mois à peine, les investisseurs avaient salué l’arrivée de Nyxoah dont l’offre en souscription publique avait été sursouscrite plusieurs fois et le prix fixé dans le haut de la fourchette, soit 17 euros. Cela lui avait permis de lever 85 milli0ns d’euros. Mais l’enthousiasme est retombé petit-à-petit. Et le cours de l'action de cette medtech spécialisée dans le traitement des apnées obstructives du sommeil - via un petit implant, le Genio, placé sous le menton - est passé sous ce prix il y a quelques jours.

Lire aussi | La medtech belge Nyxoah lance son IPO

20 milliards de dollars

En début de semaine, deux brokers, qui avaient organisé l’introduction en bourse de Nyxoah, ont publié des rapports qui, sans surprise, conseillent un achat de la valeur.

"Dans le futur proche nous considérons l’approbation aux USA comme le catalyseur le plus crucial." Benoit Louage Analyste chez Degroof Ptercam

Damien Choplain, de Kepler Cheuvreux (21 euros), qui évalue à 20 milliards de dollars le marché potentiel, reconnaît que la sécurité et la performance du Genio semblent identiques à celles du produit d'un concurrent. Mais il présente d’autres avantages: une chirurgie plus courte, des incisions moins nombreuses et plus petites et un temps de rétablissement plus rapide.

À cela, Benoit Louage, de Degroof Petercam (20 euros), ajoute la batterie externe, la neurostimulation bilatérale et la possibilité de recharger et de recevoir des mises à jour de l’appareil sans chirurgie.

Catalyseur crucial

Depuis le mois d’août, le système Genio est commercialisé en Allemagne où il est remboursé. Le lancement dans le reste de l’Europe et en Australie devrait débuter fin de l’année et aux États-Unis en 2023. Concernant ce pays, la FDA, a donné son feu vert pour lancer un essai clinique au second semestre de cette année. Les principaux résultats sont attendus au début de 2022.

400 millions d'euros Les ventes de Nyxoah devraient dépasser les 400 millions d'euros en 2030, selon Kepler Cheuvreux.

"Dans le futur proche nous considérons l’approbation aux USA comme le catalyseur le plus crucial", souligne Benoit Louage qui attribue 60% de chance de succès au lancement américain en 2023. Des résultats positifs pourraient offrir davantage d'inflexion à la valeur, estime l’analyste.

De son côté, Damien Choplain évalue les ventes à plus de 400 millions d’euros en 2030. Il anticipe que l’équilibre opérationnel devrait être atteint en 2027 et que la marge ebit à long terme atteindra 26%, plus ou moins en ligne avec le segment des medtechs.