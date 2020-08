Deux nouveaux directeurs non-exécutifs chez IBA

IBA annonce la nomination de Richard Hausmann, ancien PDG du groupe suédois Elekta, et de Christine Dubus, directrice chez CIC Conseil, comme directeurs non exécutifs.

IBA a annoncé ce mardi le renforcement de son conseil d’administration et de son comité d’audit avec la nomination de Richard Hausmann et de Christine Dubus, comme directeurs non exécutifs.

Le docteur Richard Hausmann bénéficie de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des technologies médicales (medtech). Il a plus récemment occupé la fonction de PDG du groupe suédois Elekta, où il était responsable du lancement et de l’expansion mondiale d’Unity, la solution de radiothérapie assistée par résonance magnétique haut champ d’Elekta. Auparavant, il a dirigé la division Résonance magnétique de GE en tant que Président et PDG pendant quatre ans.

Au cours de ses 23 années de carrière, Richard Hausmann a également occupé plusieurs postes de haute direction chez Siemens, notamment en occupant la fonction de Président et de PDG de Siemens Computed Tomography et en travaillant pendant plusieurs années au sein de sa division Résonance magnétique. En outre, il a occupé la fonction de PDG de Siemens Chine.

Richard Hausmann sera à la fois membre du Conseil d’administration et membre du comité d’audit d'IBA.

Une dirigeante financière

Pour sa part, Christine Dubus compte plus de 30 années d’expérience dans des fonctions financières. Elle occupe actuellement le poste de directrice exécutive de la filiale fusions-acquisitions de CIC Conseil, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, où elle supervise le développement d’entreprises en France et sur la scène internationale.

Christine Dubus sera membre du conseil d’administration et présidera le comité d’audit d’IBA.

Christine Dubus est comptable agréée de formation. Elle a commencé sa carrière en 1989 en tant que contrôleuse financière chez Mazars, le groupe international spécialisé dans l’audit, l’expertise comptable et le conseil aux entreprises. En 1997, elle fut nommée au poste de Partenaire responsable des activités d’audit.

Elle siège actuellement au conseil de plusieurs autres entreprises internationales telles que Columbus, Mobivia et Via ID et est experte au Comité d’Audit de Decathlon.

De l'expertise bien utile

"L’expérience de Richard dans la commercialisation de nouvelles technologies et dans l’élargissement de la part de marché nous sera très précieuse. (...) En l’associant à la vaste expérience de la finance mondiale de Christine, nous bénéficierons d’une expertise considérable pour soutenir les ambitions de croissance d’IBA" a commenté dans un communiqué Pierre Mottet, le président d'IBA.