Deux pointures rejoignent la biotech ExeVir Bio

La biotech belge ExeVir Bio accueille deux pointures à son conseil d'administration: le professeur français Michel Kazatchkine et le Belge Stef Heylen. Le premier y siégera comme indépendant, le deuxième comme représentant de la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI), un des actionnaires de la spin-off du VIB, l'Institut flamand de recherche en sciences de la vie. "M. Heylen a une impressionnante expérience en matière de leadership, moteur de l'innovation et de la R&D, souligne le PDG d'ExeVir Torsten Mummenbrauer dans le communiqué. Quant à M. Kazatchkine, en tant qu'éminent médecin, chercheur, administrateur, défenseur, décideur politique et diplomate, il a consacré ces 30 dernières années à la lutte contre les maladies émergentes et à la promotion de l'accès aux vaccins et aux traitements dans le monde entier."