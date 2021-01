"Deux programmes pourraient doper l’action Galapagos"

On ne va pas retourner le couteau dans la plaie, mais il faut voir d’où l’on vient pour mieux cerner ce que l’avenir peut réserver. Pour Galapagos , l’année qui débute pourrait difficilement se révéler pire que le cru 2020. La commercialisation du filgotinib, son produit-phare, aux Etats-Unis qui devait propulser la biotech en ligue des champions s’est transformée en débâcle, l’action passant d’un plus haut de 250 euros en février à un plus bas de 78 euros en décembre. Dans la foulée, l’accord avec son allié et actionnaire Gilead a été amplement révisé.