Échaudé par Monsanto, Bayer cible davantage ses emplettes

Alors qu'il subit toujours le poids des actions judiciaires américaines contre le glyphosate, Bayer développe sa branche pharmaceutique, en pleine bourre. Plus question de méga-acquisitions "à la Monsanto", le concepteur de l'herbicide controversé Roundup qui lui avait coûté 63 milliards de dollars en 2018 et qui plonge ses comptes dans le rouge. L'heure est aux partenariats et aux rachats ciblés de biotechs lui permettant d'élargir sa palette thérapeutique.