Echec d'un médicament de Novartis pour les cas sévères de Covid-19

Le groupe pharmaceutique suisse Novartis a annoncé lundi que les essais cliniques du ruxolitinib n'avaient pas montré d'amélioration dans les soins de cas sévères de Covid-19. "L'étude de phase III (la dernière phase d'essais humains, NDLR) n'a pas eu le résultat escompté de réduction du nombre d'hospitalisations de patients atteints de Covid-19 avec des complications graves (décès, ventilation mécanique ou soins intensifs)", selon un communiqué du groupe. "Même si l'essai clinique avec le Ruxcovid n'a pas donné les résultats que nous espérions, nous allons continuer à travailler avec la communauté médicale pour analyser les résultats afin de mieux comprendre le Covid-19 et l'inhibition de la Janus kinase" (une famille d'enzymes, NDLR), a expliqué John Tsai, qui est à la tête du développement de médicaments chez Novartis et responsable médical du groupe.

Il y a un mois, Novartis avait déjà enregistré un échec avec l’anti-inflammatoire canakinumab (Ilaris) lors d’une étude clinique avancée sur l'homme. L’administration de ce médicament, qui est déjà approuvé dans d’autres indications, n’avait pas permis d’améliorer les chances de survie sans recours à un respirateur artificiel invasif et n'avait pas non plus permis d’observer une réduction de la mortalité chez ces patients.