Empêcher MediCare-Market de se développer coûte 1 million aux pharmaciens

"Les décisions du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens sont à ce point nocives au bien-être du consommateur, et notamment à la concurrence tarifaire (sur le prix de vente des médicaments) et non tarifaire (sur l’innovation), qu’elles constituent des infractions graves au droit de la concurrence", lit-on dans un communiqué.

Pas de confusion des genres

L'Ordre des pharmaciens avait tenté de s'opposer au développement de la chaîne, apprend-on encore, en invoquant une confusion entre les pharmacies et les parapharmacies du groupe. Des actions en justice avaient également été intentées. Pour l'autorité de la concurrence, il a surtout agi dans un but économique avec l'intention d'évincer un "modèle de distribution innovant". Il s'agit donc d'une violation de la jurisprudence et du droit de la concurrence établis aux niveaux européen et belge.