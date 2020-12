En attendant le verdict US, Galapagos marque des points

Le pipeline de Galapagos ne se réduit pas à son produit vedette, le filgotinib , pour lequel, soit dit en passant, on attend toujours une communication de Gilead , le partenaire américain de la biotech, sur son avenir aux États-Unis. Ce dernier mène, en effet, des discussions avec l’autorité sanitaire américaine, la FDA, afin de déterminer s’il y a des chances que celle-ci accepte le dosage de 200 mg pour le traitement de l’arthrite rhumatoïde.

Sécurité variable

Les patients ayant reçu le GLPG1205 en plus de leur traitement de base ont montré une meilleure réaction que ceux à qui l'on a administré le placebo. Toutefois, comme le note Benoit Louage , de Degroof Petercam , la différence n’était pas statistiquement significative, l’essai n’ayant pas été conçu pour cela.

"Les tendances prometteuses observées lors de la phase II méritent une étude plus approfondie."

Au niveau de la sécurité , le bilan varie en fonction des traitements initiaux pris en plus de la molécule. Cela va d'aucun signal d'alerte à quelques troubles gastro-intestinaux, principalement des nausées, en passant par un décès qui n'est pas lié à l’essai clinique et à d'autres troubles.

Targets relevés

Bien que PINTA soit un essai exploratoire qui n’a pas été conçu pour établir une efficacité statistiquement significative, l es tendances prometteuses observées méritent une étude plus approfondie estime Benoit Louage .

Étant donné l’aspect encore risqué de ce programme vu son stade de développement, le besoin de disposer de données significatives et la nécessité de clarifier le profil de sécurité du GLPG1205, il évalue ses chances de succès à 23% et évoque un pic des ventes potentiel à 1,2 milliard d’euros. Il a intégré la molécule dans son modèle de valorisation et a donc relevé son objectif de cours à 112 euros, contre 110 euros avant. Sa recommandation reste à '"conserver".