En forte progression, UCB dépassera les 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020

Belles performances du Cimzia et du Vimpat

C’est la croissance à deux chiffres des principales franchises d'UCB (l'immunologie et l’épilepsie) qui a soutenu les ventes nettes (4,7 milliards). Les deux produits phares du groupe coté à Bruxelles, à savoir le Cimzia, un traitement de la polyarthrite rhumatoïde, et l'antiépileptique Vimpat ont une nouvelle fois soutenu sa croissance. Le Cimzia a enregistré une nouvelle augmentation des ventes nettes, à plus de 1,7 milliard d'euros. Une croissance dans toutes les zones géographiques (il a été homologué en Chine et au Japon), mais également attribuable à de nouvelles catégories de patients.