Encore du positif pour le futur traitement d'UCB contre le psoriasis

Un deuxième essai clinique démontre l'efficacité et la sécurité du bimekizumbab d'UCB pour le traitement du psoriasis. le groupe pharma va déposer la demande de commercialisation mi-2020.

Et de deux pour UCB . Sa molécule bimekizumbab confirme une fois de plus son efficacité et sa sécurité dans le traitement du psoriasis modéré à sévère chez l’adulte.