Entrer en transe pour sortir de la douleur

Issue des traditions ancestrales et chamaniques, la transe est aujourd'hui étudiée scientifiquement et donne des pistes thérapeutiques.

Le rythme des percussions est lourd, bas et lent comme un battement de cœur. Il induit des mouvements chaloupés. Lentement, il accélère, quand le corps s'est mis au diapason du bâton qui frappe la peau du tambour. Les mouvements sont de moins en moins contrôlés, plus rapides, s'accompagnent de cris parfois dans une atmosphère oppressante. On a vu ces images, lu des récits de rites chamaniques, avec ce qu'ils comportent de mystères, de "show" et de décorum.

"On s'intéresse de plus en plus à ces états de conscience modifiée qui peuvent aider à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et de la conscience." Audrey Vanaudenhuyse Chercheuse au GIGA Sensation and Perception Research Group à l'Université de Liège

"Ce type de rites a toujours existé à travers les âges. Aujourd'hui encore dans certaines communautés", reconnaît Audrey Vanhaudenhuyse, neuropsychologue et chercheuse au GIGA Sensation and Perception Research Group à l'Université de Liège. "Mais historiquement, l'avènement de la science a progressivement repoussé ce que l'on ne comprenait pas. L'hypnose ou la transe ont été considérées comme des jeux de rôle, des spectacles sans réalité objective. Aujourd'hui, le mouvement est clairement inversé et l'on s'intéresse de plus en plus à ces états qui peuvent aider à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et de la conscience."

L'université de Liège bénéficie d'une reconnaissance internationale dans l'étude du cerveau et de la conscience grâce aux travaux de Pierre Maquet sur les troubles du sommeil, de Steven Laureys sur le coma profond et de Marie-Élisabeth Faymonville sur l'hypnose. C'est donc assez naturellement qu'Audrey Vanhaudenhuyse et Olivia Gosseries, chercheuses du GIGA Sensation and Perception Research Group créé par Steven Lauwreys, se sont intéressées à cet état de conscience modifiée.

"Comme l'hypnose ou la méditation, la transe cognitive auto-induite est un état de conscience modifiée volontaire. La question est de savoir si, comme ces autres états de conscience modifiée, elle peut avoir des effets positifs sur la qualité de vie ou le traitement de certaines pathologies", s'interroge Gosseries.

Vérité scientifique

"L'état de transe se traduit par des sons, des mouvements incontrôlés et surtout une imagerie mentale très intense. Les patients qui en font l'expérience se sentent animal, prennent corps avec leur environnement..." Olivia Gosseries Chercheuse au GIGA Sensation and Perception Research Group à l'Université de Liège

Les chercheuses emboîtent le pas à d'autres travaux lancés dans le sillage de Corine Sombrun. Compositrice et directrice d'une école de musique à Nantes, Sombrun découvre la Mongolie, il y a une vingtaine d'années, pour se remettre d'un deuil amoureux. Elle y découvre les rites chamaniques, entre elle-même en transe alors qu'elle n'était que spectatrice et devient loup! Après cette première expérience, elle balance entre la perplexité et la curiosité, penchant finalement pour la seconde attitude. Elle poursuit son initiation jusqu'à devenir chamane elle-même. Mais elle cherche surtout à donner une vérité scientifique à l'état de transe.

"L'état de transe se traduit par des sons, des mouvements incontrôlés et surtout une imagerie mentale très intense, une perception différente de la réalité. Les patients qui en font l'expérience se sentent animal, prennent corps avec leur environnement...", raconte Gosseries. Corine Sombrun partage son expérience avec le monde scientifique qui étudie le fonctionnement de son cerveau dans cet état de transe. Parce que loin du côté théâtral des rites ancestraux, la transe modifie réellement l'activité cérébrale. Alors que dans un état normal, l'hémisphère gauche est généralement prédominant, celui de l'intelligence analytique, en état de transe, c'est l'hémisphère droit qui prend le dessus, travaillant sur les perceptions et l'intuition.

Corine Sombrun a depuis mis au point une méthode pour entrer volontairement en transe, à l'aide d'une boucle sonore numérique notamment, mais aussi pour les plus aguerris, par "simple" auto-induction, en totale autonomie, sans l'aide de sons. Et cela marche, ce qui accroît le nombre de sujets pour les analyses et les recherches.

Mais des recherches pour mener à quoi, au-delà du fait d'observer le fonctionnement du cerveau dans ces moments-là? "Déjà, il faut comprendre pourquoi certains peuvent atteindre cet état plus facilement que d'autres, même si dans l'absolu tout le monde peut y arriver", note Gosseries.

Gérer les troubles

Et comme l'hypnose, la transe cognitive auto-induite peut intervenir dans la gestion de troubles, pour mieux les traiter ou les maîtriser. "La schizophrénie, par exemple, est un état similaire à celui de la transe. Progresser dans l'étude et la compréhension de ce phénomène permettrait de mieux dominer les crises. Cela pourrait aussi aider à mieux gérer d'autres types de pathologies psychiatriques", estime Vanhaudenhuyse. "Aujourd'hui, on ne peut plus séparer le corps et l'esprit. Il faut une approche globale pour redonner du bien-être au patient. L'approche de la conscience n'est plus réservée aux seuls philosophes."

"Les sujets en état de transe affirment voir leurs forces démultipliées. Quel impact cela peut-il avoir sur la gestion de la douleur ou de la faiblesse consécutive à un traitement?" Olivia Gosseries Chercheuse au GIGA Sensation and Perception Research Group à l'Université de Liège

Un outil supplémentaire donc pour mieux se soucier du bien-être du patient, c'est bien de cela qu'il s'agit. Différentes études sont menées dans ce sens de par le monde. À Liège, les recherches portent notamment sur des patients en oncologie et sur la manière dont la transe peut les aider à lutter contre la fatigue, les troubles du sommeil, les douleurs chroniques, l'anxiété ou les troubles cognitifs subjectifs qui sont la conséquence de leur traitement. À Genève, l'approche vise le traitement de l'épilepsie...

"Les sujets en état de transe affirment voir leurs forces démultipliées. Quel impact cela peut-il avoir sur la gestion de la douleur ou de la faiblesse consécutive à un traitement? Cela doit permettre de se sentir mieux et de lutter contre certains blocages physiques ou psychologiques", estime encore Gosseries.

Mais les chercheuses insistent, ces transes se font dans un cadre médical avec des personnes formées (trois ans de formation nécessaires!) "et uniquement si on peut faire la même chose sans utiliser la transe". "Comme pour l'hypnose, l'utilisation qui en est faite en milieu médical n'a rien à voir avec celle que l'on peut voir sur une scène de spectacle..."