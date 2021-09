EsoBiotec armée pour révolutionner le traitement du cancer

Fondée l'an dernier, EsoBiotec annonce bénéficier d'un financement de 6 millions d'euros. La start-up carolorégienne, spécialisée dans le traitement du cancer par thérapie cellulaire, entend accélérer son développement , notamment clinique, en Europe et aux États-Unis.

"Nous visons à développer des thérapies rentables et prêtes à l'emploi et à fournir des thérapies cellulaires de pointe et en maximiser l'accessibilité", explique l'entreprise dans un communiqué.