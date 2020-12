Et si le coronavirus se soignait avec un vaccin à base de feuilles de tabac

Et si un vaccin à base de feuilles de tabac pouvait soigner le coronavirus. C'est en tous les cas, l'idée suivie par la Kentucky BioProcessing (KBP), la biotech américaine filiale du cigarettier britannique BAT .

KBP prévoit d'engager au total 180 volontaires adultes en bonne santé, qui seront divisés en deux groupes, l'un pour les personnes âgées de 18 à 49 ans et l'autre pour la tranche 50-70 ans.

Les résultats sont attendus pour la mi-2021 et le groupe espère ensuite passer en phase 2, sous réserve du feu vert réglementaire.

L'efficacité d'un vaccin ne devrait quant à elle être déterminée qu'à partir d'essais plus larges, dits de phase 2 et 3.

Pourquoi le tabac?

La feuille de tabac à laquelle la biotech a recours présente des propriétés particulières aux multiples avantages , constituant selon elle un environnement favorable à une production plus efficace et rapide d'anticorps qu'avec les techniques traditionnelles.

Pour KBP, sa technique permet de fabriquer plus vite le vaccin qui aurait la capacité d'être stable à température ambiante, alors que les vaccins contre le coronavirus doivent le plus souvent être conservés au frais.

Des millions de doses

Le numéro deux mondial de la cigarette a annoncé en avril qu'il développait un vaccin contre le Covid-19 et qu'il serait en mesure de produire entre 1 et 3 millions de doses par semaine s'il avait l’appui des gouvernements et des fabricants tiers.