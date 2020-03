Eurogentec se veut "constructif" après la tentative de saisie de la semaine passée

Fin de semaine passée, le cabinet de Pieter De Crem indiquait avoir émis une ordonnance pour la saisie auprès d’une entreprise wallonne de 180.000 tests de diagnostic du coronavirus et d’un stock de réactifs qui pourraient servir à plusieurs centaines de milliers de tests. Le SPF Santé publique avait informé le cabinet du ministre de la présence de tels tests et réactifs. Le ministre avait jugé qu’en raison de la pénurie mondiale de tests de diagnostic du Covid-19, ce matériel risquait d'être vendu à l'étranger et qu’il fallait donc prendre des mesures.

Des kits pour les hôpitaux belges

Eurogentec ne fabrique pas de tels tests, mais juste des doses de réactifs. Et l’entreprise ne comptait absolument pas priver la Belgique de tels réactifs, pour lesquels un partenariat est en cours avec l’UNamur, nous a confirmé son CEO, Lieven Janssens. "Il s’agissait de kits conservés à moins 80 degrés, que nous avions commandés dans notre filiale en Grande-Bretagne et qui étaient destinés aux hôpitaux belges pour faire les tests suivant le protocole développé par l’équipe du Professeur Gillet, avec notre aide", a-t-il expliqué.

"Cela a été un peu traumatisant pour la société et ses collaborateurs, alors que l’on essaie d’aider le mieux possible."

Un emballement traumatisant

"Nous avons pu heureusement réexpliquer à quoi ceci était destiné et que s’ils prenaient ces réactifs, ils ne pourraient plus être utilisés par les hôpitaux. Ils se sont montrés compréhensifs", poursuit Lieven Janssens en ajoutant que les réactifs sont finalement bien restés chez Eurogentec.

"Cette histoire a néanmoins fuité et a été présentée de façon erronée. Il y a eu un emballement dû au stress de la situation avec le coronavirus. Cela a été un peu traumatisant pour la société et ses collaborateurs, alors que l’on essaie d’aider le mieux possible, que nous sommes actuellement les seuls à pouvoir aider pour faire plus de tests et que Eurogentec est, par ailleurs, engagée dans le développement de vaccins. Mais nous restons constructifs et la collaboration avec tous les acteurs reste très bonne", conclut Lieven Janssens.