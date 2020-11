Eurogentec va améliorer sa technologie grâce à un accord avec l'UCLouvain

La bactérie la plus étudiée

Un leader mondial

De son côté, la société du Sart-Tilman Eurogentec, qui a été reprise par Kaneka en 2010, est le pôle produits biopharmaceutiques du groupe japonais, également positionné dans les polymères et les fibres synthétiques. "Nous sommes le leader mondial de la biofabrication d'ADN plasmidique utilisé dans les thérapies géniques et cellulaires", explique Lieven Janssens, président et CEO de Kaneka Eurogentec. "Ils peuvent ensuite être utilisés comme vaccins à ADN ou comme produits de départ pour la production d'ARN messager et de vecteurs viraux. Mais si on veut rester le leader, on doit investir dans de nouvelles technologies pour améliorer nos compétences. Cette collaboration avec l'Institut de Duve et cette recherche qui va se faire ici tout près vont également nous permettre de conforter et d'améliorer la position d'Eurogentec en tant que centre d'excellence au sein de Kaneka."