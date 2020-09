Extension du centre de formation Cefochim à Seneffe

La première phase des travaux d’extension du Cefochim, le centre de formation de l’industrie chimique et biopharmaceutique, a démarré à Seneffe, selon essenscia, la fédération du secteur. Au terme de celle-ci, prévu en juin 2021, le Cefochim disposera d’une deuxième salle blanche et d’autres zones d’apprentissage pratique pour la biopharma. Ces nouvelles infrastructures permettront d’augmenter considérablement l’offre de formation en biopharma du centre. Le Cefochim forme actuellement 4.500 personnes par an, dont deux tiers pour le biopharma et un tiers pour les métiers de la chimie.